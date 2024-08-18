Ирландский журналист Чей Боуз рассказал в соцсети Х, что атака ВСУ на Курскую область приведет к негативным для Киева последствиям.

В воскресенье, 18 августа, пресс-служба Минобороны России сообщила, что противник за 12 дней активных боевых действий утратил 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 БМП, 45 БТР, 262 боевые бронированные машины.

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«Курск изменит ход военного конфликта. Украина лишится критически важных резервов. Отношение к Украине в России ужесточится. Также Киев станет менее способным защищаться на востоке, где наступление России ускоряется», — подчеркнул журналист.

Ранее Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за чрезмерные требования к России в сфере дипломатического урегулирования конфликта. По его мнению, выдвинутые украинским лидером условия окончания противостояния приведут к гибели Украины.