Названы сроки назначения Макроном нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить нового премьер-министра страны до 28 августа. Такие сроки назвала газета Journal du Dimanche.

При этом, по данным издания, Макрон может выбрать «не политика» и оставить под своим началом уходящих в отставку министров во время формирования нового правительства.

16 июля Макрон принял отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя. Он «вместе с членами правительства обеспечит решение текущих дел до назначения нового правительства».

Макрону пригрозили импичментом

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.