Додон заявил об опасности второго фронта в Приднестровье

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Киев при неблагоприятных для себя обстоятельствах может открыть второй фронт в Приднестровье. По его словам, это возможно только при участии нынешних молдавских властей, но на такой шаг Санду и ее окружение пока не готовы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы опасаемся того, что при каких-то сценариях, невыгодных Киеву, кому-то захочется открыть второй фронт в Приднестровье», — заявил Додон.

Он говорит, что регион является частью Молдавии, и если, «не дай бог, украинцы начнут что-то делать», агрессию против Молдавии должны будут осудить все.

Оппозиционер уверен, что такой шаг без согласия Майи Санду и руководства республики невозможен. Но политик не думает, что сейчас власти в Кишиневе готовы «публично выйти и сказать: "Украинцы, давайте решим проблему Приднестровья"».

Ранее сообщалось, что Таллин решил закупить для Молдавии партию бронированных машин стоимостью 46 млн евро.