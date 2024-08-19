В США умер бодибилдер Евгений Мишин

Российский бодибилдер Евгений Мишин умер на 49-м году жизни в Лос-Анджелесе, США. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил в субботу американский культурист Дэйв Палумбо.

"Мне очень грустно сообщать, что мой дорогой друг Евгений Мишин скончался в возрасте 48 лет", - написал он, отметив, что причина смерти неизвестна.

Как указывается, после того, как Мишин перестал дышать, медики пытались реанимировать его в течение 45 минут.