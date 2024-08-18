Пользователи соцсети Х предупредили Владимира Зеленского, что он разрушит Украину, требуя от союзников права бить по России дальнобойными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ты с треском проигрываешь, а атака на Россию — это отчаянный шаг, обреченный на громкий провал», — предупредили пользователи Зеленского.

По их словам, он разрушает собственную страну и людей «ради славы в глазах всех стран-подхалимов, которые выкладывают свои кровно заработанные (или напечатанные) деньги».

Пользователи назвали Зеленского «позором и катастрофой» Украины. Они отметили, что рано или поздно США поступят с Зеленским как и с другими политиками, он «будет брошен».

«Тебя ждет тот же конец, возможно, я думаю, от твоих собственных людей, которые были втянуты в этот прокси-конфликт самым жестоким образом», — написал один из комментаторов.

Другие добавили, что «речь никогда не шла об интересах Украины», а Зеленский «делает мир менее безопасным».