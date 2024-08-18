В ФРГ рассказали о проблемах с поставками ВСУ запчастей для техники

ВСУ не смогут применять в дальнейшем многие системы вооружений, поставленные Германией, либо смогут лишь ограниченно использовать их, пишет Telegram-канал «BILD на русском» со ссылкой на пресс-службу Бундесвера.

В частности, пояснили в ведомстве, ФРГ не сможет отправить ВСУ в необходимых объемах запчасти для для САУ Panzerhaubitze 2000.

Это связано с тем, уточнили в Бундесвере, что запасы на складах закончились, детали нужно заказывать на промышленных площадках.

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В настоящее время не могут быть приняты никакие дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки украинских вооруженных сил, подчеркнули в министерстве.

Журналисты отметили, что ситуация будет еще более обостряться для ВСУ из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ. Они добавили, что проблемы могут возникнуть и с поставками боеприпасов для систем различных типов.