Рейтинг британского премьера рухнул

Рейтинг премьера Британии Кира Стармера упал на 26 процентных пунктов по сравнению с показателем, когда он только занял свой пост. Об этом пишет The Guardian.

Согласно последнему опросу Opinium, личный рейтинг Стармера заметно упал.

«Личные рейтинги Стармера, резко возросшие после его победы на выборах, снова упали до отрицательного предвыборного уровня. Его чистый рейтинг одобрения составляет -7%, что на 10 пунктов ниже, чем в начале августа, и на 26 пунктов ниже, чем его первый рейтинг на посту премьер-министра», — пишет газета.

Повышение заработной платы в государственном секторе было расценено как самая большая победа нового правительства: 19% заявили, что, по их мнению, Стармер справился с этой проблемой лучше всего.

Сокращение государственных расходов вызвало самый большой негатив.

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У правительства также есть основания для беспокойства по поводу того, как избиратели оценивают состояние экономики, государственных услуг и уровень иммиграции.

При этом большинство избирателей сочли, что реакция правительства на недавние уличные протесты

была либо соразмерной, либо недостаточно сильной. В целом, 43% избирателей одобряют действия правительства по подавлению беспорядков, а 30% не одобряют.