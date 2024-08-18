На Западе заявили о подрыве доверия к Зеленскому после публикации в WSJ

Публикация в газете Wall Street Journal подорвала доверие к Владимиру Зеленскому, пишет экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.

В четверг, 15 августа, The Wall Street Journal опубликовал статью, утверждающую, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал занимавший в то время пост главкома ВСУ Валерий Залужный. При этом, по данным автора, он нарушил прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.

«Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному», — подчеркнул Брайен.

По его мнению, газета могла выпустить этот сюжет с тем, чтобы подготовить читателей к возможной замене Владимира Зеленского на другого политика, а также для того, чтобы исключить и Валерия Залужного из числа возможных претендентов на должность главы государства.

Напомним, что взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. После ЧП эксперты выдвинули ряд версий, указали как на украинский, так и на американский след в диверсии.