Нетаньяху заявил о готовности Израиля к любой угрозе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство подготовлено "как в обороне, так и в нападении" к любой угрозе и "полно решимости" защищать себя.

"Израиль готов к любой угрозе - как в обороне, так и в нападении. Мы полны решимости защищать себя, и мы также полны решимости взимать очень высокую плату с любого врага, который осмелится атаковать нас с любого направления", - сказал Нетаньяху на еженедельном заседании правительства. Высказывания премьера распространила его канцелярия.