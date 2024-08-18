Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия-1» о риске начала третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО на Украину.

«Если они введут войска НАТО, это третья мировая война. Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем», — сказал он.

Лукашенко рассказал, кто принимает решения на Украине

Лукашенко призвал сесть за стол переговоров. При этом ранее он отметил, что если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины.