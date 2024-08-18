Санду: Молдавия «не может ждать 30 лет» европейского благополучия

Кишинев решил провести референдум о евроинтеграции, чтобы «не ждать еще 30 лет». Молдавия хочет «построить свое благополучие», присоединившись к Евросоюзу, который сейчас «беспрецедентно открыт». Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.

Во время встречи с диаспорой на фестивале «Встречаемся дома» Санду сказала, что у нее часто спрашивают, зачем проводить референдум именно сейчас. Она считает, что это «исключительная возможность», поскольку ЕС и его институты «беспрецедентно открыты» для расширения.

«Мы больше не можем ждать 30 лет, чтобы построить свое благополучие. Вот почему у нас сейчас референдум, вот почему нам сейчас нужно мобилизоваться», — заявила Санду.

По ее словам, Молдавия один раз уже упустила шанс стать частью ЕС вместе с Румынией и Болгарией, и сейчас нужно приложить максимум усилий.

Также Санду заявила, что «этот референдум не для нее» и подписывать договор о присоединении будет другой лидер страны. Она считает, что «абсолютно все выиграют от вступления Молдавии в ЕС», даже те, кто этого сейчас не понимает.

Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?» Есть два варианта ответа: да и нет.

Ранее бывший президент Молдавии, оппозиционер Игорь Додон заявил, что перед молдаванами искусственно ставят жесткий выбор: вы с Западом или Востоком. Из-за этого у республики могут начаться проблемы, наглядным примером чему является соседняя Украина.