Лукашенко рассказал, кто принимает решения на Украине

На Украине фактически принимает решения Зеленский, в том числе по атаке на Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Знаете, можно говорить о том, что Зеленский нелегитимный. Де-юре к нему есть вопросы о легитимности, де-факто он принимает решения, и эти решения исполняются», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что президент Украины принял решение осуществить «безумство в направлении Курска», и армия страны его исполняет.

МИД Украины прокомментировал оскорбление в адрес Зеленского от Лукашенко

Лукашенко согласился с позицией России, что срок полномочий Зеленского на посту президента Украины, исходя из Конституции, истек.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Киеву и Москве нужно начать переговоры для завершения конфликта. Иначе, по его словам, эскалация закончится уничтожением Украины. При этом ее власти рассчитывают поднять ставки и улучшить свое положение на будущих переговорах.