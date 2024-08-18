Лукашенко рассказал об эпизоде с автоматом и протестами в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, стал ли бы он стрелять в протестующих во время событий 2020 года. Тогда оппозиционеры подошли к его рабочей резиденции в Минске, и он взял в руки автомат Калашникова. В интервью телеканалу «Россия» Лукашенко раскрыл, что с ним происходило в тот момент.

Президент рассказал, что тогда не было необходимости применять автомат.

«Я пошел туда, когда услышал, что "Лукашенко сбежал, он уже в Ростове". Я — в вертолет, говорю пилотам: "Ребята, пролетите по улице, где они идут ко Дворцу Независимости, и пониже», — рассказал белорусский лидер (цитата по РИА Новости).

По его словам, когда вертолет подлетел ко Дворцу, он «вышел в горячке, пошел напрямую». Манифестанты бросились бежать так, что «пятки сверкали», когда увидели президента с оружием.

Лукашенко добавил, что с ним был его младший сын Николай. Когда сын увидел, что отец надел бронежилет, сделал то же самое.

«Я говорю: "Ты дома останешься". "Нет, я пойду с тобой. Я не убивать еду, я еду защищать своего отца". Вот его были слова. Что тут скажешь? Мы сели в вертолет и полетели», — признался Лукашенко.

Он добавил, что рад мужеству сына, который будет «свою страну защищать, как следует».