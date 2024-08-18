Британия намерена расширить поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности продумать план по расширению поддержки Украины. Об этом пишет газета Times.

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«Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки», — говорится в тексте.

Times цитирует анонимного источника в военной сфере, который заявил, что политика премьер-министра по поддержке Украины будет носить всеобъемлющий характер. Речь идет не только о военной помощи, но и промышленной, экономической и дипломатической поддержке, уточнил собеседник газеты.

Как указывает Times, для построения единой политики Великобритании по вопросам помощи Украине, была создана специальная группа с участием министра обороны и главы МИД страны.

До этого стало известно, что Украина официально начала переговоры с Великобританией о углублении взаимодействия и столетнем партнерстве. Стороны провели первый раунд переговоров, делегацию от Киева возглавлял руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, Соединенное Королевство стало первой страной, подписавшей соглашение с Киевом о гарантиях безопасности, а теперь работает над историческим соглашением о столетнем партнерстве.