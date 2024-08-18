Лукашенко рассказал, как предлагал Путину пошить костюм из белорусского льна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал российскому лидеру Владимиру Путину сшить костюм из белорусского льна, но России не нужны ткани, "шить россияне умеют лучше". Об этом глава белорусского государства сказал в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
В интервью зашла речь о возможных последствиях запрета со стороны Литвы на въезд машин с белорусскими номерами. Лукашенко считает, что теперь белорусские деньги останутся в стране, чему раньше сильно мешал экономический туризм.
"Я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше, коммунисты здесь шили <...>. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: "Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна". Он засмеялся. Я понял, что ему не нужны наши ткани. Шить россияне умеют лучше нас", - сказал Лукашенко.