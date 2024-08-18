Лукашенко рассказал, как предлагал Путину пошить костюм из белорусского льна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал российскому лидеру Владимиру Путину сшить костюм из белорусского льна, но России не нужны ткани, "шить россияне умеют лучше". Об этом глава белорусского государства сказал в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

В интервью зашла речь о возможных последствиях запрета со стороны Литвы на въезд машин с белорусскими номерами. Лукашенко считает, что теперь белорусские деньги останутся в стране, чему раньше сильно мешал экономический туризм.