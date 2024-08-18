Лукашенко объяснил свои слова об уходе с поста президента

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем готовит людей к своему уходу с президентской должности. Политик сказал об этом в интервью телеканалу «Россия».

Во время поездки в Шкловский район 10 августа Лукашенко пообщался с местными жителями. Он предупредил их: «вы должны привыкать к тому, что президент будет другой».

В интервью 18 августа Лукашенко спросили, что означают эти слова.

Он ответил, что люди в Белоруссии привыкли, что именно он находится на этом посту, но так будет не всегда.

«Надо понимать, что придет другой человек — это неизбежно. И я это имел в виду — что придет другой человек, и вы должны к этому быть готовы. Я готовлю к этому людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал», — сказал Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Лукашенко не исключил ухода с поста президента Белоруссии

По его словам, некоторые не понимают «суть президентской работы и ситуации». Они считают, что «30 лет — это много, единицы людей, которые работают 30 лет президентом». Но вопрос не в этом.

«Это хорошо, что конкретный человек работает 25 или 30 лет? И вот люди: "Да, надо( баллотироваться на следующий срок), обстановка такая, не подвел, не обманул, страну защищает. Такие нарративы», — добавил президент.

Он отметил, что будущие изменения должны происходить без кардинальных потрясений. В Минске для этого готовят «соответствующую почву, в том числе не так давно приняли обновленную Конституцию».

«Мы не хотим перемен, чтобы это была революция какая-то. Я сторонник не революционных, а эволюционных перемен», — сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2025 году.