Процесс денацификации Украины завершен, нацистская идеология в стране «уже не в тренде», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

© president.gov.by

«Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Он добавил, что 70% населения Украины «ненавидят» Владимира Зеленского, так как продолжают погибать люди, а сам он не выполняет свои обещания. При этом украинский лидер де-юре не является легитимным, однако именно он принимает решения, которые в стране исполняются, сказал Лукашенко.

В этом же интервью белорусский глава назвал нападение ВСУ на курское приграничье «повышением ставок» и выразил сомнение, что подобный шаг поспособствует проведению мирных переговоров.