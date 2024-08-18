В КНДР прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

МИД КНДР решительно осуждает действия Украины в Курской области и считает их агрессией и терроризмом, заявил официальный представитель ведомства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Подразделения ВСУ пересекли госграницу РФ во вторник, 6 августа. В первые дни им удалось занять 28 населенных пунктов. Российским военным удалось остановить вторжение. В настоящее время ведется вытеснение противника из региона.

«МИД КНДР решительно осуждает вооруженное нападение на российскую территорию, осуществляемое [ВСУ] при помощи и координации США и Запада, как серьезное нарушение территориальной целостности суверенного государства, осуждает убийства мирного населения как акт агрессии и терроризма», — подчеркнул представитель ведомства.

Лукашенко: ВС РФ снесут украинских военных в Курской области

Дипломат предположил, что атака ВСУ на Курскую область является признаком агонии, обусловлена тем, что Киев желает добиться возобновления помощи от Вашингтона и Брюсселя.

По его оценке, бои в Курской области станут прелюдией полного разгрома Зеленского и стратегического поражения США и Запада. Он подчеркнул, что КНДР всегда будет с Россией, «смело вставшей на защиту международной справедливости».