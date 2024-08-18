Макрон отреагировал на смерть Алена Делона

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил глубокие соболезнования в связи со смертью актера Алена Делона. Он описал его не только как звезду, но и как «французский монумент», пишет РИА Новости.

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Ален Делон играл легендарные роли и заставлял мир мечтать, даря нам свое незабываемое лицо и потрясая наши жизни. Меланхоличный, популярный, таинственный — он был больше, чем звездой, он стал французским монументом, — отметил Макрон.

Ранее сообщалось, что французского актера могут похоронить в его поместье Души в Луаре рядом с могилами его собак. Отмечается, что об этом артист сам просил при жизни. Как выяснили журналисты, еще при жизни Делон обратился к местным властям за соответствующим разрешением.

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18 августа стало известно, что Ален Делон ушел из жизни, ему было 88 лет. В последние годы актер редко появлялся на публике. Он несколько лет назад перенес инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. До этого утверждалось, что ему диагностировали рак крови. Актер даже размышлял об эвтаназии. В январе 2024-го его поместили под судебный надзор и ограничили в ряде прав «из-за нарушений психического здоровья».