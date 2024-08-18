Лукашенко заявил, что Украина уже денацифицирована

На Украине националистов уже нет, страна фактически денацифицирована, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, те, кто остался, уже не в тренде. Именно денацификация наравне с демилитаризацией Украины — официальные цели российской военной операции.

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Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде, — заявил он.

Лукашенко утверждает, что 70% украинцев ненавидят своего президента Владимира Зеленского, потому что он «обещал одно, а делает другое», пока люди гибнут. Он призвал начать переговоры и «закончить драчку».

Ранее неонацистская организация National-Socialism/White Power (NS/WP, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяла на себя ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, известную своими националистическими взглядами. Военкор Александр Коц тогда заявил, что на Украине уже выросло поколение молодежи с «национальным» воспитанием, которому хочется доказать свое украинство, и 18-летний убийца Фарион — один из них. Он добавил, что после окончания СВО таких людей будут ловить по горам, лесам и схронам.

Политолог Владимир Скачко заявил, что Фарион убили украинские нацисты, чтобы она «не гавкала». Он заявил, что политик не понимала сути «нового украинского национализма» и за это поплатилась. Сами убийцы, по его словам, заявили, что женщина своим «пещерным зоологическим нацизмом» бросала тень не только на тех, с кем она боролась, но и на тех, кто должен был бы сражаться «с москалями», а она оскорбляла и их.