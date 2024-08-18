Карл III нашел изощренный способ выселить принца Эндрю из своего особняка

Король Великобритании Карл III неоднократно пытался заставить своего младшего брата принца Эндрю покинуть особняк Роял-Лодж, в котором тот до сих пор живет со своей экс-супругой Сарой Фергюсон. Все же ему удалось найти изощренный способ это сделать, пишет Sun со ссылкой на источник.

По данным газеты, монарх в 2022 году забрал у скандального брата право на государственную охрану, положенную ему по статусу. В 2024 он лишил его и частных секьюрити — сотрудники организации должны будут покинуть особняк в конце октября.

Источник отметил, что король также может лишить Эндрю ежегодных выплат в размере £4 млн (457 млн рублей).

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Напомним, что принц получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. По ее словам, он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет.