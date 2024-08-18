Таубер заявила о задержании автобусов, направляющихся на открытие парка в Гагаузии

Молдавская полиция задерживает для дополнительного досмотра автобусы, на которых жители разных районов Молдавии направляются в Гагаузию для участия в открытии парка отдыха и развлечений "GagauziyaLand", построенного при поддержке лидера блока оппозиционных партий "Победа" Илана Шора. Об этом заявила заместитель председателя блока Марина Таубер.

"Полиция под различными предлогами останавливает и задерживает для дополнительного досмотра автобусы и микроавтобусы, на которых жители разных регионов Молдовы направляются в Гагаузию, в Конгаз, для участия в открытии парка отдыха и развлечений GagauziyaLand", - написала Таубер в Telegram-канале.

"Несмотря на давление официального Кишинева, мы завершили проект. Потому что башкан автономии Евгения Гуцул обещала. А она слов на ветер не бросает. И все это, безусловно, при поддержке Илана Шора", - отметила Таубер.

Ранее жители Гагаузии устраивали протесты в связи с тем, что власти Молдавии всячески мешали строительству "GagauziyaLand", устраивая многочисленные проверки, не пропуская оборудование. Глава Гагаузии Евгения Гуцул возложила ответственность за блокирование строительства на президента Молдавии Майи Санду, премьера Дорина Речана и спикера парламента Игоря Гросу.

Со своей стороны Санду заявила, что регионам страны, которые не поддерживают на выборах проевропейских политиков и партии, необходимо не выделять кредиты и гранты предоставляемые ЕС. Отношения Кишинева с Гагаузией обострились в прошлом после того, как на выборах главы автономии победила представитель оппозиции Гуцул. Тогда Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъяла документы. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя, а Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, и Гуцул вступила в свои полномочия. Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Президент Молдавии также отказалась встречаться с прежним руководителем автономии Ириной Влах и руководителем непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.