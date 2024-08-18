Украинца задержали за автограф на Колизее

Итальянская полиция задержала в Риме 19-летнего украинского туриста, который осквернил стену Колизея, вырезав на ней свое имя. Подробности сообщил портал Roma Today.

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«Юноша счел отличной идеей выгравировать на памятнике свои инициалы, но его поступок привлек внимание местной жительницы, которая немедленно предупредила полицию», — говорится в статье.

Молодого человека задержали, доставили в полицейское отделение и оштрафовали за вандализм. Ситуацию прокомментировал мэр Рима Роберто Гуальтьери, который заявил, что в городе не может быть места «хулиганам и идиотам».

Судя по фото из Амфитеатра Флавиев, которое опубликовало издание, украинца звали Дима: он изобразил на стене Колизея свое имя на латинице.

До этого сообщалось, что Аппиева дорога в Италии, возведенная древними римлянами, была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это событие сделало республику лидером по количеству объектов в этом престижном перечне.