Дети Алена Делона выступили с заявлением после смерти отца

Дети французского актера Алена Делона сообщили о его кончине, отправив 18 августа заявление французскому агентству AFP News Agency. Об этом журналисты рассказали у себя в социальных сетях.

«Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также [его собака] Лубо глубоко опечалены сообщением о кончине своего отца. Он мирно скончался в своем доме [во французской коммуне] Души в окружении своих троих детей и своей семьи», — говорится в заявлении.

Уточняется, что семья попросила о конфиденциальности.

Секс-символ XX века. Каким был Ален Делон

Ален Делон скончался 18 августа 2024 года. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов. В 2019 году ему пришлось перенести инсульт, после которого состояние здоровья актера ухудшилось. Кроме того, он страдал медленно прогрессирующей лимфомой.