Большинство поляков выступили за переговоры Украины с Россией

Большинство опрошенных поляков считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией. Это следует из исследования United Surveys для Wirtualna Polska.

Отвечая на вопрос, не пора ли Киеву начать мирные переговоры с Москвой, 18% респондентов ответили определенно да, и 36,5% — скорее да. Таким образом, процент выступающих за переговоры поляков достиг 54,4%, отмечается в материале.

Лишь 7,1% участников опроса считают, что Украине точно не следует начинать переговоры. Еще 19% считают, что Киеву «скорее не стоит» начинать диалог с Москвой. Затруднились высказать свое мнение 19,4% жителей Польши.

До этого польские националисты возмутились льготным кредитованием жилья для жителей Украины.

«Почему мы должны доплачивать иностранцам до двухпроцентного кредита? Разве это в наших интересах доплачивать иностранцам для покупки недвижимости в Польше?», — заявил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен.

Он добавил, что две трети тех, кто взяли эти кредиты — это украинцы.