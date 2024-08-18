СМИ раскрыли планы Трампа по подавлению беспорядков

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре может при необходимости использовать военную силу внутри страны для подавления беспорядков. Об этом пишет газета The New York Times.

По ее сведениям, после того как Трамп покинул Белый дом, его команда работала "над программными документами, которые юридически обосновали бы его намерение задействовать военных, чтобы обеспечить соблюдение закона внутри страны". Речь идет не только о защите границ страны от нелегальных мигрантов и борьбе с преступностью, но и об использовании американских военных для подавления беспорядков, утверждает издание.

Согласно принятому в 1807 году закону, глава государства имеет право на использование вооруженных сил внутри страны. Это считается крайней мерой, которую задействуют только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. В последний раз это случилось в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Тогда причиной массовых волнений стал оправдательный приговор четырем полицейским, обвиненным в избиении темнокожего Родни Кинга.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после своего провального выступления на июньских теледебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки. 7 августа вице-президент США Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты от демократов. Ранее кандидатом от республиканцев был утвержден Трамп.