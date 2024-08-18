Британцы требуют компенсаций из-за побочек от вакцин против COVID

В Великобритании зафиксировано почти 14 тысяч обращений к властям за компенсацией на фоне ухудшения здоровья после вакцин от коронавируса. Некоторые британцы, перенесшие инсульты, инфаркты, образование тромбов как следствие побочных эффектов вакцинирования, уже получили выплаты, отмечает ТАСС.

Примерно 97% жалоб поступили от пациентов, получивших вакцину британской фармацевтической компанией AstraZeneca. Остальные касаются жалоб от тех, кому вводились вакцины, выпущенные американскими компаниями Pfizer или Moderna. Власти удовлетворили лишь маленькую часть жалоб. Единоразовая выплата составила 120 тысяч фунтов стерлингов (155 тысяч долларов).

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В мае AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 Vaxzevria на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает. Векторную вакцину запретили применять на территории Евросоюза.

Кроме того, в Великобритании родственники пострадавших или умерших от вакцинации людей подали коллективный иск против AstraZeneca.