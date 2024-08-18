Рама Х назначил нового премьер-министра Таиланда

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) назначил на пост премьер-министра страны лидера партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават, кандидатуру которой на эту должность ранее утвердил таиландский парламент. Об этом говорится в королевском указе, опубликованном в издании The Royal Gazette.

"Его Величество назначил Пхетхонгтхан Чинават премьер-министром, и отныне она будет главой правительства", - говорится в указе.

"Я обещаю сделать все, что в моих силах, на этом посту. <...> Хотя я изначально не планировала занимать эту должность, я хочу всех заверить в том, что я полностью готова служить народу в меру своих возможностей", - сказала в своей инаугурационной речи Чинават, отметив, что среди ее задач будет решение экономических проблем с целью улучшения качества жизни населения страны.

Палата представителей Национальной ассамблеи Таиланда утвердила 16 августа 37-летнюю Чинават в должности премьер-министра. Она стала самым молодым премьером в истории страны и второй женщиной на этой должности. Пхетхонгтхан является дочерью бывшего премьер-министра и одного из самых популярных таиландских политиков Таксина Чинавата (занимал пост в 2001-2006 гг.), а также племянницей экс-премьера Йинглак Чинават (2011-2014 гг.). Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли она консультироваться со своим отцом при выполнении обязанностей главы правительства, новый премьер ответила:

"Надеюсь, я смогу попросить у него совета в любое время, когда потребуется, но не 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, потому что это невозможно. Я самостоятельный человек, у меня есть свои цели и задачи, которых я должна достичь в будущем. Но, конечно, любые комментарии с его стороны или кого-то еще являются ценными для меня. Я могу работать с каждым, в том числе со своим отцом".

Возглавляемая Чинават "Пхыа Тхаи" контролирует 141 место в Палате представителей, правящую коалицию вместе с ней образуют партии "Пхумчайтхаи" (70 мандатов), "Пхаланг прачачат" (40), представляющая военные круги "Руам Тхаи Сан Чат" (36) и другие (всего 11 партий). Как ожидается, состав нового правительства Таиланда будет представлен в течение трех недель.