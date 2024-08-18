Партия США выдвинула кандидатом в президенты критика помощи Украине

В США Зеленая партия выдвинула кандидатом в президенты профессионального врача и экоактивиста Джилл Стайн, сообщает ТАСС.

Она выступает за прекращение военной поддержки Украины. Кандидатуру Стайн поддержали 267 делегатов съезда, то есть большинство. После этого она официально становится кандидатом в президенты. В качестве напарника по предвыборной гонке Стайн выбрала доцента исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бутча Уэйра.

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Стайн 74 года. Она является выпускницей Медицинской школы Гарвардского университета. Врач добивалась выдвижения кандидатом в президенты США от Зеленой партии в 2012 году и стала кандидатом от партии на выборах 2016 года. По итогам выборов, в которых победил республиканец Дональд Трамп, Стайн заручилась поддержкой около 1% голосов американских избирателей.

Стайн неоднократно высказывалась против выделения военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Она считает, что «народ Украины используется в качестве пушечного мяса в конфликте сверхдержав». При этом ресурсы, идущие на военные расходы, можно было бы использовать для улучшения качества жизни в США. Стайн указывала, что начало Россией специальной военной операции было «сдержанным ответом» на развертывание США «ракет, способных нести ядерное оружие».

Также кандидат в президенты выступает за немедленное прекращение огня в секторе и Газа и прекращение военной поддержки Израиля со стороны США.