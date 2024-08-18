Лидеры США, Японии и Южной Кореи сделали заявление о сотрудничестве

Главы США, Японии и Южной Кореи заявили о существенном прогрессе в сотрудничестве между собой с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на их совместное заявление.

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В нем говорится, что за год они впервые провели совместные военные учения, подписали новое трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и достигли определенного прогресса в противостоянии Пхеньяну. Лидеры трех стран также подчеркнули свою приверженность проведению консультаций по региональной проблематике и укреплению сотрудничества в сфере безопасности, экономики, развития технологий и здравоохранения.

Трехсторонний саммит состоялся 18 августа 2023 года в загородной резиденции президента США Джо Байдена Кэмп-Дэвиде. Повестка состоявшихся переговоров во многом строилась вокруг поиска путей противодействия России, Китаю и КНДР. Страны также подписали обязательство проводить трехсторонние консультации с целью координации плана действий в случае возникновения угроз в Индо-Тихоокеанском регионе.