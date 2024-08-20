МИД ФРГ заявил о невозможности информировать о следствии по «Северным потокам»

МИД Германии заявил, что не может информировать российскую сторону о ходе расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», пока оно продолжается. Об этом заявил представитель ведомства, пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос, были ли российским властям предоставлены результаты расследования в Германии.

«Расследование ведь еще продолжается. Так что невозможно информировать о результатах», — подчеркнул он.

ФРГ сосредоточилась на следе Киева при расследовании взрывов «Северных потоков»

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.