В Британии женоненавистничество могут приравнять к терроризму

Женоненавистничество могут приравнять к терроризму в Великобритании после пересмотра стратегии противодействия экстремизму.

Как сообщает газета The Telegraph, власти Соединённого Королевства опасаются, что инфлюенсеры, придерживающиеся подобных взглядов, могут продвигать их среди мальчиков-подростков в сети.

Предполагается, что учителя будут передавать информацию о школьниках, которых подозревают в женоненавистничестве, в программу по отслеживанию и предотвращению радикализации Prevent. После этого местные власти, а также правоохранительные органы будут оценивать необходимость их «дерадикализации».

Ранее издание сообщило, что тысячи жителей Великобритании потребовали выплат из-за осложнений от вакцин.