В КНДР понадеялись на сотрудничество с Россией

Центральный комитет Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) надеется на дальнейшую работу с "Единой Россией" с целью развития сотрудничества КНДР и России в борьбе за формирование справедливого мирового порядка. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Как отмечается в телеграмме, направленной в адрес генерального совета "Единой России", ЦК ТПК выразил уверенность в том, что "будут твердо наследоваться традиции дружбы между двумя странами, двумя народами, которые берут свое начало в кровопролитной антияпонской вооруженной борьбе".

В ЦК ТПК также уверены в развитии партийного сотрудничества "в общей борьбе за упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, за формирование справедливого мирового порядка".

Телеграмма была направлена в ответ на послание председателя "Единой России", зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына. В нем он отметил, что "укрепление тесного сотрудничества между Россией и КНДР с учетом традиций дружбы и добрососедства, заложенных предками, всецело отвечает интересам народов" двух стран.

Стороны обменялись посланиями по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, которая отмечается в КНДР и Республике Корея 15 августа.