В ХАМАС констатировали отсутствие продвижения в переговорах по заложникам

США неверно трактуют обстановку на переговорах по остановке боевых действий в секторе Газа, которые идут в Катаре при участии Израиля, считает представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, передает РИА Новости. По его словам, говорить о прогрессе в диалоге пока не приходится.

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"Администрация [президента США Джо] Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет", - заметил Абдулхади.

Он добавил, что Вашингтон хочет успокоить Ирани и его союзников путем создания в СМИ позитивной картины вокруг переговоров. Абдулхади подчеркнул, что США нужно, чтобы шиитские силы отказались от возмездия за устранение лидера ХАМАС Исмаила Хании. ХАМАС совершили нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц, вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.