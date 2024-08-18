На Западе призвали к разрыву «круга насилия» на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Стефан Сежурне опасаются эскалации напряженности между Израилем и Ираном, сообщает The Guardian.

Они указали на риск полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке из-за противостояния двух стран. По словам глав внешнеполитических ведомств, насилие необходимо предотвратить. Дипломаты указали, что бои между Израилем и ливанской «Хезболлой» усилились.

«Иранские угрозы дальнейшей эскалации означают, что риски полномасштабной региональной войны растут. Один просчет, и ситуация рискует перерасти в еще более глубокий и неразрешимый конфликт. Этот цикл, с его тенденцией к эскалации, затрудняет продвижение к политическому решению», — говорится в статье.

Министры выступили за разрыв «порочного круга насилия» для достижения мира на Ближнем Востоке, так как тотальный конфликт в регионе не отвечает ничьим интересам, поэтому лучше решить вопрос с помощью дипломатии.