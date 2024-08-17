Делегатов съезда блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева были задержаны по политическим мотивам делегаты прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока «Победа», заявила депутат парламента Молдавии Ирина Лозован.

Она рассказала РИА «Новости», что ее и советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану задержали на час. Так, по ее словам, им не были названы причины задержания. Отпустили делегатов съезда только после того, как Лозован пообещала вызвать адвоката и прессу.

«Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания», – считает она.

Напомним, в Молдавии возбудили уголовное дело о контрабанде против 50 человек, прилетевших в Кишинев со съезда пророссийских политиков и общественников в Москве.