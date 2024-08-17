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В Грузии к движению Саакашвили присоединилась еще одна партия

Оппозиционная политическая партия «Европейская Грузия» вошла в состав «Единого национального движения» (ЕНД) бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом рассказала председатель ЕНД Тина Бокучава, передает РИА Новости.

В Грузии к движению Саакашвили присоединилась еще одна партия
© РИА Новости

«Мы становимся еще сильнее, потому что еще одна прозападная, проевропейская партия "Европейская Грузия" и ее лидер Гиги Церетели перед выборами присоединяется к ЕНД. Он один из опытных политиков в грузинской политике», — сказала она.

До этого к движению Саакашвили присоединилась партия «Стратегия Агмашенебели» и несколько политиков с оппозиционными взглядами. Выборы в грузинский парламент пройдут 26 октября.

Ранее находящийся в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили выразил надежду на свое освобождение. Об этом он рассказал после того, как узнал об обмене заключенными между Россией и странами Запада.

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Михаил Саакашвили