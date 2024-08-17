В США заявили о выходе из президентской гонки одного из кандидатов

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший больше не влияет на гонку ключевых претендентов от республиканцев и демократов, считает бывший ведущий Fox News Билл О'Райли, передает The Hill. По его словам, кампанию племянника 35-го президента США Джона Кеннеди можно считать законченной.

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"Я говорил с самого начала, что это никуда не приведет. Я говорил: это [президентская кампания Кеннеди-младшего] никогда не сработает", - отметил О'Райли.

Он добавил, что Кеннеди-младший не слишком хорошо справился с ведением кампании, хотя изначально имел мизерные шансы на участие в выборах. О'Райли подчеркнул, что политик теряет значение в СМИ на фоне снижения уровня его поддержки среди американцев до однозначных чисел.

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Как отмечает The Hill, в последнее время Кеннеди-младший столкнулся с ростом негативных публикаций о его персоне в СМИ, что отразилось на его рейтинге. Издание подчеркивает, что до выхода президента США Джо Байдена из гонки, независимый кандидат набирал больше 10% поддержки в общенациональных опросах.