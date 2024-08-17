Украинской православной церкви дадут девять месяцев на разрыв связей с РПЦ

Украинским религиозным организациям дадут девять месяцев на разрыв связей с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина.

По словам Стефанчука, рассматриваемый Радой законопроект N8371 предусматривает немедленный запрет РПЦ на территории Украины. При этом религиозным организациям, которых украинские власти подозревают в сотрудничестве с российской церковью, дадут девять месяцев на разрыв связей с Москвой.

16 августа сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к проекту закона о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ). На рассмотрение парламента законопроект вынесут на следующей неделе.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, которая весной 2022 года объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.