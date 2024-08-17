В Киеве предрекли потерю важного союзника

Уменьшение поддержки Украины со стороны Германии означает возможную потерю важного союзника. Данное опасение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он заявил, что на 2025 год Берлин сократил программу поддержки Украины в два раза — с 8 миллиардов до 4.

«То есть Украина защищает рубежи Германии, а они плюнули в лицо украинцам», — возмутился Соскин.

Как утверждает эксперт, основная вина лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, чья политика не устраивает руководство ФРГ.