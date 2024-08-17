В Киеве предрекли потерю важного союзника
Уменьшение поддержки Украины со стороны Германии означает возможную потерю важного союзника. Данное опасение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Он заявил, что на 2025 год Берлин сократил программу поддержки Украины в два раза — с 8 миллиардов до 4.
Как утверждает эксперт, основная вина лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, чья политика не устраивает руководство ФРГ.
«Это их реакция на поведение Зеленского. Они уже воспринимают его как какого-то авантюриста», — заключил он.