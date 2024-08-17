Генсеку ООН рассказали о залетевших в Белоруссию украинских беспилотниках

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков рассказал генсеку организации Антониу Гутерришу о залетевших на территорию страны украинских беспилотниках и мерах, предпринятых Минском. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

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Рыбаков проинформировал Гутерриша о том, что 9 августа Украина нарушила воздушное пространство Белоруссии.

"В ходе встречи руководитель белорусской миссии в ООН подчеркнул, что провокация со стороны Украины представляет собой опасные действия по расширению зоны конфликта с попыткой вовлечения в него Беларуси, неизменно выступающей за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", - отмечается в сообщении.

11 августа МИД Белоруссии не исключил разрыва дипотношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Украина сочла неуместным реагировать на опасения Белоруссии по поводу БПЛА.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, перехват был произведен средствами ПВО страны на высоте 1,5 км. Белорусский лидер отметил, что сбитые дроны, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины.