Руководитель немецкого журнала Compact выразил поддержку Путину

Главный редактор немецкого политического журнала Compact Юрген Эльзессер открыто заявил о своей поддержке российского президента Владимира Путина. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA.

"И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник Путина", - подчеркнул Эльзессер во время выступления на конференции правой партии "Альтернатива для Германии" в Магдебурге.

Как сообщается, заявление Эльзессера о поддержке российского лидера было встречено бурными аплодисментами со стороны присутствующих на конференции членов партии.

Главред Compact также подверг резкой критике действия правительства ФРГ. Он дал негативную оценку работе министра внутренних дел Нэнси Фезер и главы Минобороны Бориса Писториуса. Более того, Эльзессер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес лидера партии "Зеленые" Рикарды Ланг.

Отмечается, что журнал Compact 13 июля опубликовал интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. В ответ на это, 16 июля министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о запрете на деятельность издания. В комментарии к данной ситуации Захарова отметила, что цензуру в Германии напоминает ту, что существовала в эпоху Йозефа Геббельса. Позже Федеральный административный суд ФРГ принял решение временно снять запрет на деятельность журнала.