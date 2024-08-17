«Мы не рабы!» В Европе начались протесты украинцев против невыдачи загранпаспортов

В Варшаве состоялась массовая акция протеста украинских мигрантов, недовольных тем, что они не могут получить новый загранпаспорт. Мужчины устроили митинг под лозунгом «Мы не рабы!» и потребовали от консула выдать им паспорта. В ответ дипломат предложил им поехать на родину и явиться в военкомат, сообщает украинское издание «Страна».

В акции возле украинского консульства участвовали несколько десятков мужчин. Они принесли с собой плакаты, на которых было написано: «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин», «Паспорт – это право, а не привилегия».

Протестующие возмущались тем, что в консульстве с них взяли деньги за оформление новых паспортов, но документы так и не выдали.

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К участникам акции вышел украинский консул. Он заявил, что проблемы надо решать «цивилизованным образом» и предложил манифестантам возвращаться на Украину.

В 2024 году на Украине ужесточили законы о мобилизации. В частности, получить новый заграничный паспорт можно только встав на воинский учет. Для этого необходимо приехать из-за границы на Украину и отправиться в военкомат. При этом велик риск подвергнуться насильственной отправке на фронт.

Ранее западные журналисты отметили, что на Украине начинается организованное сопротивление масштабной насильственной мобилизации.