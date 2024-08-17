Сюжет об украинских бойцах, которые носят каски СС, вызвали замешательство в студии европейского ТВ-шоу, заявил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, речь идет о передаче на телеканале LCI.

Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску, максимальное замешательство гарантировано! — отметил политик.

Филиппо прикрепил к посту фрагмент ток-шоу, на котором ведущий Том Мисраки комментирует кадры с украинскими солдатами. Он отмечает, что на бойцах «любопытные каски» и ему совсем «не радостно», если бойцы ВСУ так «прогуливаются» по российской территории. Участник программы Франсуа Шованси добавил, что таким образом «ломается коммуникационная стратегия».

Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду! — пошутил Филиппо.

Ранее в Сети опубликовали видео, сделанное в приграничном районе. Двое бойцов ВСУ, один из которых снимал ролик, в касках СС поглумились над местным 74-летним пенсионером. На видео слышно, что украинские солдаты манерно изображают немецкий акцент и называют пожилого человека «русской свиньей».

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий известил, что объявляет награду в 5 млн рублей за поимку этих украинских солдат. Депутат подчеркнул, что Россия не потерпит на своей земле подобных явлений.