Маск сравнил судью из Бразилии с Волан-де-Мортом

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск сравнил министр Верховного федерального суда Александра де Мораеса с главным злодеем вселенной «Гарри Поттера» Волан-де-Мортом. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Сходство поразительное. Александр де Волан-де-Морт», — пошутил бизнесмен в посте, опубликовав фото, где судья был одет в черный плащ.

В еще одном посте Маск также Бразилии, а также Аргентины и США. По его словам, из-за этого X уходит из страны. Также он назвал судью «позором для правосудия».

Ранее соцсеть Х сообщила о решении закрыть офис в Бразилии на фоне конфликта с властями по вопросу цензуры. Отмечается, что Мораес тайно пригрозил законным представителям соцсети в стране арестом, если компания откажется выполнить его требования относительно цензуры. В свою очередь, в ответ в X заявили о прекращении работы офиса на территории страны.