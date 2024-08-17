Бывший командир «Беркута» вышел из СИЗО

Экс-командир львовского спецподразделения милиции "Беркут" Ростислав Пацеляк, обвиняемый украинской властью в убийствах во время так называемого майдана в феврале 2014 года, вышел из СИЗО под залог в 1 млн гривен (около $24 тыс.). Об этом сообщает украинское издание "Захид.нет".

Ходатайство стороны обвиняемого об изменении меры пресечения удовлетворила судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова. В суде Пацеляк заявлял, что он и работники львовского "Беркута" не причастны к разгону "майдана". По версии украинского следствия, вследствие приказов обвиняемого были убиты более 10 человек, более 100 получили ранения.

12 сентября 2023 года Пацеляка лишили украинского гражданства. Его дело начали слушать в Святошинском райсуде Киева в 2016 году.

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15 августа офис генпрокурора Украины сообщил о предъявлении новых обвинений бывшим командирам "Беркута". Речь идет об офицерах, являвшимися командирами подразделений "Беркута" во Львовской, Харьковской областях и в Севастополе. Фамилии обвиняемых не назывались.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".

Генпрокуратура Украины в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года возбудила дела "о массовом убийстве мирных граждан" против Виктора Януковича, занимавшего на момент событий должность президента страны, и бойцов "Беркута". Однако сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления, что защита располагает целым рядом материалов, доказывающих причастность к организации расстрелов на "майдане" тех, кто пришел к власти в итоге госпереворота 2014 года.

До настоящего времени "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавались, доступ к материалам следствия ограничен.