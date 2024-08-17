В Ливане прекратилась подача электроэнергии

Энергетическая компания Ливана Electricite du Liban прекратила подачу электроэнергии во всей стране, основные инфраструктурные объекты обесточены из-за отсутствия топлива.

«Электросеть полностью выведена из строя из-за полного исчерпания заводских запасов, это привело к прекращению электроснабжения на всей территории Ливана», — говорится в сообщении, которое приводит Lebanon 24.

Как утверждается, из строя вышла последняя производственная группа электростанции Аз-Захрани.

Накануне бывший советник министра энергетики и водных ресурсов в правительстве Хассана Диаба Ража Аль-Али сообщил РИА Новости, что электростанции в Ливане могут в ближайшие дни полностью остановиться из-за отсутствия запасов топлива.