В Харькове произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

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"В Харькове была слышна серия взрывов", - отмечается в сообщении.

Подробности случившегося не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области не объявлялась.

17 августа Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах: бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-17. По данным оборонного ведомства, с начала специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета и свыше 30 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.