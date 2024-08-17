Франция должна покинуть НАТО после открывшейся причастности Киева к теракту на «Северных потоках». Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с США!» — написал Филиппо в соцсети X.

Он призвал французов «выйти из НАТО» и подчеркнул, что в Германии активно обсуждают нападение Киева на критический объект гражданской инфраструктуры. Подрыв газопровода, по словам политика, является актом войны против интересов Франции.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что приказ совершить теракт в отношении «Северных потоков» отдал Валерий Залужный. При этом он проигнорировал требование Зеленского остановить подрыв газопроводов.

Накануне немецкий политолог Херстль заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» является «фальшивкой».