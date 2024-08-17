Названы шансы Харрис на победу в «сомневающихся» штатах

Аналитики William Hill, одной из крупнейших букмекерских контор Великобритании, полагают, что шансы кандидата на пост президента США от Демпартии Камалы Харрис на победу во всех семи «сомневающихся» штатах равны 2%, пишет Newsweek.

В William Hill считают, что шансы на победу Харрис над кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в штате Джорджия составляют 60%, в Аризоне — 55,6%, в Висконсине — 61,9%, в Пенсильвании — 60%, в Мичигане — 66,7%, в Северной Каролине — 69,2%, в Неваде — 57,9%.

Вместе с тем, пояснили журналисты, ведущий букмекер уверен в том, что Харрис не сможет победить во всех семи регионах, а одержит победу только в нескольких штатах из списка. По его прогнозам, коэффициент составляет 50/1 (2%).

Трамп анонсировал серию дебатов с Харрис

По данным журнала, в последние недели в США прошло большое количество опросов среди избирателей. По данным многих из них, Трамп значительно опережает соперницу. В ряде других опросов респонденты, наоборот, отдали свои голоса Харрис.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис.